Venäjän presidentin allekirjoittama uusi ydinaseita koskeva asetus on nyt varmistanut lopullisesti, ettei Venäjää voi voittaa taistelukentällä. Tätä mieltä on Venäjän ulkomaantiedustelun johtaja Sergei Naryškin uutistoimisto Tassin mukaan.

Kreml perusteli päätöstä tutulla narratiivillaan, jonka mukaan päätös on "välttämätön" siksi, että "länsimaat muodostavat uhan" Venäjän turvallisuudelle.

Naryskinin kommentit on annettu ennen torstaita, jolloin Venäjä kertoi testanneensa uutta keskimatkan ohjusta. Ukraina syytti Venäjää mannertenvälisen ohjuksen ampumisesta.

Teesinä "huolestunut länsi"

Naryškinin mukaan länsimaat suhtautuivat hyvin varautuneesti Venäjän ydinaseisiin liittyvän asiakirjan hyväksymiseen, sillä he ymmärtävät, että tällainen askel heikentää hyvin merkittävästi Yhdysvaltojen ja Naton pyrkimyksiä kukistaa Venäjä strategisesti.

Kyseessä on Venäjän sotapropaganda, jota se on harrastanut siitä lähtien, kun hyökkäsi laajamittaisesti Ukrainaan helmikuussa 2022.

Riippumaton Meduza sai lokakuun lopussa käsiinsä Kremlin asiakirjan, jossa on lueteltu kolme venäläismediassa painotettavaa teesiä: Vladimir Putin on maailman enemmistön epävirallinen johtaja, länsimainen eliitti on paniikissa ja koko lännessä vallitsee ahdistus.