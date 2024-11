Medvedev uhkailee kolmannella maailmansodalla ensimmäisen Atacms-iskun jälkeen

Medvedev on toistuvasti uhkaillut länttä ydinaseilla ja kolmannella maailmansodalla Venäjän aloitettua suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.

Sunnuntaina muun muassa New York Times ja Washington Post uutisoivat, että Ukraina saa nyt hyökätä Yhdysvaltojen 300 kilometrin kantaman Atacms-ohjuksilla Venäjälle.

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan Venäjä on käyttänyt ydinaseretoriikkaansa toistuvasti uhkana, eivätkä sen punaiset linjat ole pitäneet paikkaansa.

"Tarkoituksena on pelotella"

Kyse on pohjimmiltaan Kremlin "propagandatempusta", Limnéll uskoo.

– Tarkoituksena on pelotella ja heikentää länsimaiden tukea Ukrainalle, hän kirjoittaa.

Venäjän ydinasedoktriinin päivitys on laajasti tulkittu siten, että Kreml ainakin julkisesti lavensi huomattavasti mahdollisuuksiaan käyttää ydinasetta.

Jos Venäjä käyttäisi Ukrainaa vastaan ydinasetta, liittyisi Yhdysvallat sotaan, Limnéll arvioi. Myös Venäjän tukija Kiina on todennut vastustavansa ydinaseen käyttöä Ukrainassa, brittilehti Financial Times uutisoi.

"Pidätämme oikeuden käyttää ydinaseita"

Nyt Venäjä katsoo, että jos ydinasevaltio osallistuu tai tukee ydinaseettoman valtion hyökkäystä Venäjälle, on kyse "yhteishyökkäyksestä Venäjälle".

Teksti on selvästi suunnattu Ukrainalle ja sen tukijoille. Ukrainalla ei ole ydinaseita, mutta sen tukijoilla, kuten Yhdysvalloilla, niitä on.

Kullakin ydinasevaltiolla on olemassa oma ydinasedoktriinissa, jossa määritellään, missä tilanteessa ydinasetta voidaan käyttää.

"Punaisia viivoja on monenlaisia"

Kansanedustaja Limnéll ei ole suinkaan ensimmäinen, joka on pitänyt Venäjän ydinasepuheita uhkailuna ja propagandana.

Ydinaseilla uhkailu on ollut osa Venäjän työkalupakkia läpi Ukrainan sodan. Asiantuntijat ovat myös arvioineet sen toimivan, sillä vaikka ydinaseiden käytön riski on erittäin matala, on se "vaihtoehtona niin karmea".