Putin allekirjoitti asetuksen, joka sallii ydinaseiden käytön aiempaa useampia valtioita vastaan

Ilmoituksen ajoituksen kannalta merkittävää on myös se, että viime viikonloppuna yhdysvaltalaismediat kertoivat, että Yhdysvallat olisi antanut Ukrainalle luvan käyttää pitkän kantaman aseita myös Venäjän maaperälle kohdistuviin iskuihin. Tämä on hermostuttanut Venäjää, joka kertoi maanantaina vastaavansa "kouriintuntuvalla" tavalla, jos Ukraina ampuu länsimaiden toimittamia ohjuksia Venäjälle.

Mediatietojen mukaan kyse on Atacms-ohjuksista, joiden kantama on noin 300 kilometrin luokkaa. New York Times ja Bloomberg kertoivat, että pitkän kantaman ohjuksia käytettäisiin aluksi todennäköisesti venäläisiä ja pohjoiskorealaisia joukkoja vastaan Kurskin alueella Ukrainan vastaisella rajalla. Viime aikoina Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on perustellut pitkän kantaman iskuja juuri pohjoiskorealaisten joukkojen läsnäololla Venäjällä.