Atacms-päätös on karu herätys Putinille – Venäjä menetti yhden tärkeimmistä aseistaan

Venäjän reaktio lännen Ukrainalle antamaan aseapuun on kuultu jo niin monta kertaa, että se on menettänyt keskeisen merkityksensä, arvioi Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila .

– Jos tällainen päätös on todellakin tehty ja viestitetty Kiovan hallinnolle, on tämä tietenkin uusi kierros jännitteiden kärjistymisessä ja uusi tilanne Yhdysvaltojen osallisuuden osalta tässä konfliktissa, Peskov sanoi venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan.

Tuudittautuiko Venäjä?

Atacms-ohjuksia voidaan ampua noin 300 kilometrin päähän. Niiden kantaman sisällä on yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin arvion mukaan noin 200 sotilaskohdetta, kuten lukuisia tutka-asemia ja sotilaslentokenttiä.