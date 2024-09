Limnéll: Putin antoi juuri itselleen luvan käyttää ydinasetta Ukrainassa

Venäjä muuttaa ydinasedoktriiniaan ja samalla antaa itselleen luvan käyttää ydinasetta Ukrainassa, arvioi kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarmo Limnéll (kok.) viestipalvelu X:ssä.

Limnéllin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin turvallisuusneuvoston kokouksessa lausuma uusi linja "tekee ensi-iskudoktriinin viralliseksi".

Kyse on pohjimmiltaan Kremlin "propagandatempusta", Limnéll uskoo.

– Tarkoituksena on pelotella ja heikentää länsimaiden tukea Ukrainalle, hän kirjoittaa.

– Mitään järkeä ydinaseiden käytössä ei ole sotilaallisesti eikä poliittisesti. Ydinaseen käyttö todennäköisesti johtaisi Venäjän häviöön ja Venäjän imperiumin perustan romuttumiseen. Tämä tiedetään Kremlissäkin.

Venäjän ydinasedoktriinin päivitys on laajasti tulkittu siten, että Kreml ainakin julkisesti lavensi huomattavasti mahdollisuuksiaan käyttää ydinasetta.

Jos Venäjä käyttäisi Ukrainaa vastaan ydinasetta, liittyisi Yhdysvallat sotaan, Limnéll arvioi. Myös Venäjän tukija Kiina on todennut vastustavansa ydinaseen käyttöä Ukrainassa, brittilehti Financial Times uutisoi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin esitteli Venäjän päivitettyä ydinasedoktriinia maan turvallisuusneuvostolle julkisesti keskiviikkona 25. syyskuuta.

Nyt Venäjä katsoo, että jos ydinasevaltio osallistuu tai tukee ydinaseettoman valtion hyökkäystä Venäjälle, on kyse "yhteishyökkäyksestä Venäjälle".

Teksti on selvästi suunnattu Ukrainalle ja sen tukijoille. Ukrainalla ei ole ydinaseita, mutta sen tukijoilla, kuten Yhdysvalloilla, niitä on. Ukraina on Venäjän aloittaman hyökkäyssodan aikana tehnyt lukuisia hyökkäyksiä Venäjälle sekä maajoukoilla että droneilla.

0:37 "Se oli kuin ydinräjähdys": Tämä valtava räjähdys aiheutti satelliittikuvien todistamia tuhoja Venäjän ammusvarastossa. Video on julkaistu syyskuussa 2024.

"Pidätämme oikeuden käyttää ydinaseita"

Päivitetyn ydinasedoktriinin mukaan Venäjä voisi "siirtyä käyttämään ydinaseita", jos se saa luotettavaa tietoa massiivisesta ilmahyökkäyksestä itseään vastaan.

Putin luetteli mahdollisiksi hyökkäyskeinoiksi strategiset ja taktiset lentokoneet, risteilyohjukset, hypersooniset ohjukset, dronet ja muut lentoalukset.

– Pidätämme oikeuden käyttää ydinaseita, mikäli Venäjään tai Valko-Venäjään kohdistuu aggressio, Putin sanoi.

Ydinaseita voidaan käyttää ydinaseetonta hyökkäystä vastaan Putinin mukaan siinä tapauksessa, että perinteisten aseiden käyttö aiheuttaa "kriittisen uhan" Venäjän itsenäisyydelle.

Kullakin ydinasevaltiolla on olemassa oma ydinasedoktriinissa, jossa määritellään, missä tilanteessa ydinasetta voidaan käyttää.

"Punaisia viivoja on monenlaisia"

Kansanedustaja Limnéll ei ole suinkaan ensimmäinen, joka on pitänyt Venäjän ydinasepuheita uhkailuna ja propagandana.

Ydinaseilla uhkailu on ollut osa Venäjän työkalupakkia läpi Ukrainan sodan. Asiantuntijat ovat myös arvioineet sen toimivan, sillä vaikka ydinaseiden käytön riski on erittäin matala, on se "vaihtoehtona niin karmea".

Ukraina onkin mielellään antanut ymmärtää, ettei Venäjällä todellisuudessa ole punaisia viivoja. Näin ollen myöskään Kremlin uhkailuja ei tarvitsisi kuunnella.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro muistutti elokuussa sekä Ukrainan että Venäjän käyvän propagandasotaa.

– Totta kai Venäjä uhkailee. Totta kai se pyrkii vaikuttamaan Ukrainaan tukevien länsimaiden näkemyksiin, Kangaspuro sanoi MTV Uutisille.

– Punaisia viivoja on monenlaisia. Ehkä tärkein huomio on, että merkittävät sotilasmahdit, kuten Yhdysvallat, ovat pitäneet hyvin tarkkaan huolen siitä, ettei sitä punaista viivaa ylitettäisi, joka johtaisi eskalaation, jossa ydinaseet olisivat tosiasiallisesti käytössä, Kangaspuro jatkoi.