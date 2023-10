Venäjä: 36 droonia ammuttu alas Krimillä ja Mustallamerellä – MTV seuraa sotaa

Venäjä sanoo ampuneensa sunnuntain vastaisena yönä alas 36 droonia Krimillä ja Mustallamerellä. Maan puolustusministeriö syyttää drooni-iskuista Ukrainaa viestipalvelu Telegramissa julkaistussa viestissä. Ukraina ei ole kommentoinut väitettä. Venäjän vuonna 2014 miehittämä Krimin niemimaa on Ukrainan iskujen säännöllinen kohde, sillä se on Venäjän joukoille tärkeä huoltoreitti.

Lauantai 28.10.2023

Kolme ihmistä on kuollut ja satoja tuhansia on jäänyt sähköttä voimakkaiden tuulien seurauksena Ukrainassa, viranomaiset kertoivat lauantaina. Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut.



Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleban mukaan kaikkiaan 300 000 ihmistä oli lauantaina ilman sähköjä.



Huoli energiavarmuudesta piinaa Ukrainaa talven lähestyessä, sillä maan energiaverkko on haavoittuvainen Venäjän ilmaiskujen jäljiltä. Viime talvena Venäjä teki toistuvia iskuja Ukrainan energiainfrastruktuuriin jättäen miljoonat ukrainalaiset pitkiksi ajoiksi ilman sähköä, lämmitystä ja vettä.



Ukraina on varoittanut Venäjän saattavan kohdistaa iskuja Ukrainan energiainfrastruktuuriin tänäkin talvena.