Venäjä kehottaa Hersonissa olevia poistumaan kaupungista välittömästi – näin asiaa perustellaan Telegram-viestissä

– Rintaman jännittyneen tilanteen, kasvaneen pommitusvaaran ja terrori-iskujen uhan vuoksi kaikkien siviilien on poistuttava kaupungista välittömästi. Huolehdi perheesi ja ystäviesi turvallisuudesta! Älä unohda asiakirjoja, rahaa, arvoesineitä ja vaatteita, kerrotaan CNN:n ja Reutersin mukaan Hersonin asukkaille lähetetyssä Telegram-viestissä.

Jo aiemmin tällä viikolla tihkui tietoa siitä, että Venäjä olisi valmistelemassa Hersonissa asuvien siviilien evakuointia. Reutersin tietojen mukaan kaupungista on poistunut jo tuhansia siviilejä.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin yhtenäisen näkemyksen mukaan Venäjä valmistelisi myös Kahovkan vesivoimalalla olevan tekoaltaan padon räjäyttämistä.