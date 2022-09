Zelenskyi vahvisti Izjumin takaisinvaltauksen – MTV seuraa sotaa

Puheessa lueteltiin Venäjältä takaisin vallattuja alueita, joista viimeisimpinä on Zelenskyin mukaan vallattu Balaklijan, Izjumin ja Kupjanskin kaupungit.

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi jo sunnuntaiaamuna julkaistussa tilannekatsauksessaan, että Izjumin takaisinvaltaus olisi suurin sotilaallinen voitto Ukrainalle sitten maaliskuisten Kiovan taisteluiden.