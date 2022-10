Majuri Antti Paronen MTV Uutisille: Tietoa kantautunut Venäjän suunnittelemasta peliliikkeestä

– Vihi on käytännössä Valko-Venäjän suunnassa, Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori, majuri Antti Paronen kertoi MTV Uutiset Liven Ukraina-erikoislähetyksessä.

Valko-Venäjän suunnalta on kantautunut uutisia, joiden mukaan alueelle on keskitetty joko Venäjän vakinaisia, reservissä olleita joukkoja tai hiljattain liikekannallepantuja henkilöitä. Parosen mukaan kyse on tuhansista sotilaista.