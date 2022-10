ISW ja Zelenskyi: Venäjä suunnittelee suuren Kahovkan padon räjäyttämistä – vesimäärä voisi hukuttaa Hersonin

Mitä Venäjä todella aikoo tai on aikomatta, ei tiedetä tämän tarkemmin. Sen sijaan se on ilmeistä, että padon mahdollinen räjäyttäminen aiheuttaisi valtavat tuhot.

Ilmiselvää on, että Kahovkan padosta alajuoksulle sijaitsevasta Hersonin kaupungista merkittävä osa tuhoutuisi. Jopa venäläinen Komsomolskaja Pravda -lehti myöntää tämän Twitterissä julkaisemissaan kartoissa.

Tekoaltaassa on vettä 18 kuutiokilometriä eli 18 miljardia kuutiometriä. (Ei siis 18 miljoonaa, kuten monissa lähteissä on sanottu.) Määrä on valtava: se ylittää esimerkiksi Saimaan varsinaisen altaan sekä Päijänteen koko vesitilavuuden, jotka molemmat ovat noin 15 km³.