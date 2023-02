Ukrainan mukaan Venäjä on aloittanut suurhyökkäyksen: "He eivät vain ole sanoneet sitä julkisesti" – MTV seuraa sotaa

Ukrainan kansallisen puolustusneuvoston sihteerin Oleksi Danilovin mukaan Venäjä on jo aloittanut suurhyökkäyksensä Ukrainan itäosassa, kertoo Kyiv Independent, joka sanoo Danilovin puhuneen asiasta kansallisella televisiokanavalla lauantaina.



– He ovat jo aloittaneet hyökkäyksensä, he eivät vain ole sanoneet sitä julkisesti. Ja joukkomme torjuvat sitä, Danilov sanoi.



Hänen mukaansa Venäjä on kuitenkin kohdannut hyökkäyksessään suuria ongelmia, koska Ukrainan joukot ovat onnistuneet torjumaan sitä.



Danilov sanoo hyökkäyksen etenevän asteittain, mutta ei siten, miten Venäjä odotti sen menevän.