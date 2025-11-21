Kremlin tiukassa valvonnassa olevassa venäläismediassa Venäjän rooli Ukrainan-rauhansuunnitelmassa on häivytetty täysin.

Lännessä puhutaan Yhdysvaltojen ja Venäjän yhteisestä Ukraina-suunnitelmasta. Yhdysvallat laatii salassa rauhansuunnitelmaa Ukrainaan yhdessä Venäjän kanssa, uutisoi yhdysvaltalaismedia Axios keskiviikkona. Myöhemmin myös rauhansuunnitelman tarkka sisältö paljastui.

Venäjän valtiollisessa mediassa suunnitelmasta puhutaan ainoastaan Yhdysvaltojen luomuksena.

"Donald Trumpin suunnitelma", "Washingtonin suunnitelma" ja "Yhdysvaltojen suunnitelma" – muun muassa näillä termeillä käsitellään Ukrainan-rauhanssuunnitelmaa.

"Yhdysvaltain uusi suunnitelma"

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi perjantaiaamuna uutistoimisto Tassin mukaan, ettei Moskova ole vielä saanut tietoa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin suostumuksesta neuvotella "Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmasta".