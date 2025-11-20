Kaja Kallas painottaa, että Euroopan ja Ukrainan on oltava mukana uuden rauhansuunnittelun laatimisessa.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoo, että hänen tietojensa mukaan eurooppalaiset eivät ole olleet mukana tuoreissa keskusteluissa Ukrainan rauhansuunnitelmasta.

Kallaksen mukaan Euroopan ja Ukrainan on oltava kuitenkin mukana keskusteluissa. Hänen mukaansa nyt näyttää siltä, että Venäjän ei ole tarvinnut tehdä mitään myönnytyksiä, vaikka sodassa on selkeästi yksi hyökkääjä ja yksi uhri.

Eri mediat ovat uutisoineet Yhdysvaltojen työstäneen salassa Venäjän kanssa suunnitelmaa sodan lopettamiseksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan suunnitelmassa Krimin niemimaa sekä muita Venäjän Ukrainalta valtaamia alueita tunnustettaisiin venäläisiksi.

Lisäksi suunnitelmassa Ukrainan tulisi puolittaa asevoimiensa koko nykyisestä suuruudesta noin 400 000 henkilöön.

Kallas kommentoi asiaa Brysselissä saapuessaan EU:n ulkoministerikokoukseen, jossa ministereiden on määrä keskustella asiasta.