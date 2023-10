Venäjä ampui itse alas Putinin huippuhävittäjän – Brittitiedustelu: Tästä syystä pudotuspaikka on merkittävä

Sekä venäläis- että ukrainalaislähteet ovat aiemmin raportoineet tapauksesta. Syyskuun lopulla yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) puolestaan totesi, ettei sotakoneen alusampuminen ole "shokki".

– Näin siksi, että sekä Ukraina että Venäjä käyttävät Neuvostoliiton aikaisia hävittäjiä, mikä tekee väärin tunnistamisista ja niistä seuraavista vahingoista todennäköisempiä, ISW kirjoittaa.

– Tapaus ei välttämättä ole merkki systemaattisesta ongelmasta Venäjän ilmapuolustuksessa, ajatushautomo jatkaa.

Sukhoi Su-35S -monitoimihävittäjästä käytetään Natossa kutsumanimeä Flanker, ja se on Britannian mukaan Venäjän laajasti käytössä olevista hävittäjistä kehittynein.

Venäjä on todennäköisesti menettänyt viisi Su-35S-hävittäjää helmikuussa 2022 alkaneen suurhyökkäyksensä aikana, Britannia arvioi. Myös julkisen kuva- ja videomateriaalin perusteella sodan kalustotappioita laskeva Oryx raportoi Venäjältä tuhoutuneen viisi Su-35S-konetta.

Yhteensä Venäjä on helmikuusta 2022 lukien menettänyt noin 90 sotilaslentokonetta Ukrainassa, Britannia katsoo.

Paikalla on väliä

Kone ammuttiin alas Tokmakin kaupungin yllä, joka sijaitsee noin 20 kilometriä Länsi-Zaporizhzhjan nykyisestä rintamalinjasta etelään. Kyse on Ukrainan vastahyökkäyksen päähyökkäyssuunasta, jossa Ukraina on neljän kuukauden aikana edennyt reilun kymmenen kilometrin syvyyteen.

Britannian mukaan hävittäjän pudotuspaikka on merkittävä, sillä Tokman on raskaasti linnoitettu kaupunki, jossa usein sijaitsee Venäjän kyseisen rintaman komentopaikka.

– Komentopaikkoja tyypillisesti suojellaan siihen tehtävään osoitetuilla lyhyen ja keskipitkän kantaman ilmatorjuntajärjestelmillä, brittiministeriö kirjoittaa.

– Ilmatorjuntajärjestelmiä pidetään lähes varmasti hyvin korkeassa valmiustilassa, koska Ukraina tekee Venäjän syvyyteen tehokkaita iskuja tämänkaltaisiin kohteisiin.

Ukraina hyökkäsi 22. syyskuuta ohjuksilla Venäjän Mustanmeren laivaston päämajaan Sevastopolissa. Ukraina väitti, että Mustanmeren laivaston komentaja Viktor Sokolov kuoli iskussa. Venäjä on väittänyt toisin ja myös julkaissut videoita, joissa Sokolovin väitetään näkyvän elossa.

Länsi-Zaporizhzhjan rintamatilanne 4. lokakuuta. Tokmak on kartalla keskellä alhaalla. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä. Paksut punaiset viivat ovat Venäjän tiedettyjä valmisteja puolustusasemia. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.