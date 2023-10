Tarkoituksena on valvoa Venäjän armeijan toimintaa lähellä Naton rajaa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kaksi konetta suorittaa valvontatehtävää lähellä puolustusliiton rajaa.

Venäjän suurhyökkäyksen jälkeen Nato on tehnyt AWACSeilla satoja lentoja liiton itäisellä ja pohjoisella kaistalla.

Venäjä on iskenyt Ukrainaan sodan aikana lukuisia kertoja ohjuksin ja lennokein. Viime aikoina tilanne on kiristynyt, kun lennokkien osien on raportoitu tippuneen Nato-maa Romanian puolelle.