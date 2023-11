Ukraina väittää upottaneensa kaksi Venäjän sotalaivaa

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan venäläinen sotakommentaattori väittää, että Ukraina hyökkäsi Uzkan lahdelle neljällä miehittämättömällä veneellä

Video näyttää räjähdykset

Ukraina iskenyt voimalla Mustallamerellä

S-400-ohjusjärestelmän kantama on jopa liki 400 kilometriä, joten niiden peittoalue on merkittävä. Suomen entinen tiedustelupäällikkö, nykyinen kansanedustaja Pekka Toveri (kok.) on pitänyt S-400-järjestelmien tuhoamista erityisen merkittävänä, sillä se on avannut ilmatilaa Ukrainan iskuille.