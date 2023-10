"Todistamme Krimin taistelun alkua" – ex-brittiministeriltä kova ennustus Ukrainasta

Wallace näkee, että Ukrainan joukot ovat kehittyneet kesän aikana esimerkiksi taktiikan osalta ja Ukraina on käyttänyt lännen toimittamia aseita parhaan kykynsä mukaan.

– Joskus jaardi jaardilta, joskus kylä kylältä. Ukrainalla on momentum ja se puskee eteenpäin. Meillä on mahdollisuus auttaa lopettamaan tämä (sota). Venäjän armeija on murenemassa, ex-ministeri kirjoittaa.