Karlssonilla on Uefa A -valmentajalisenssi. Paikan saaminen piakkoin alkavalta Uefa Pro -kurssilta riittäisi siihen, että hän saa toimia Veikkausliigan otteluissa päävalmentajana ensi kauden alkaessa.

– Jensin lisenssi on ollut osa kokonaisarviointia. Keskusteltuamme Palloliiton kanssa olemme arvioineet, että Jensin mahdollisuudet päästä Uefa Pro -kurssille ovat erittäin hyvät, kommentoi AB Liga Jaron hallituksen puheenjohtaja Dan Käldman seuran tiedotteessa .

Tällä hetkellä Karlsson ei kuitenkaan saisi toimia Veikkausliiga-seuran peräsimessä, sillä hänellä ei ole siihen vaadittua Uefa Pro -lisenssiä.

Kuten MTV Urheilu viime perjantaina uutisoi , on ruotsalainen Jens Karlsson palkattu FF Jaron uudeksi päävalmentajaksi. Karlsson on allekirjoittanut seuran kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.

Veikkausliiga-yllättäjä palkkasi ruotsalaisluotsin – ei kuitenkaan saa valmentaa Suomessa

– Olemme kuitenkin varautuneet myös muihin vaihtoehtoihin ja meillä on useampia etenemistapoja, mikäli paikkaa ei heti avaudukaan, Käldman lisää avaamatta asiaa sen enempää.

Aiempia tapauksia

Tilanne on käytännössä sama kuin vuosi sitten Jaron ex-luotsi Niklas Widjeskogin kohdalla. Widjeskogilta puuttui alkuun tarvittava lisenssi valmentaa pääsarjatasolla, mutta hän pääsi Pro-kurssille ennen kauden 2025 alkua. Tilanne ei siten tuottanut minkäänlaisia ongelmia.