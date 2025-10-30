Kuten MTV Urheilu viime perjantaina uutisoi, on ruotsalainen Jens Karlsson palkattu FF Jaron uudeksi päävalmentajaksi. Karlsson on allekirjoittanut seuran kanssa 1+1-vuotisen sopimuksen.
Tällä hetkellä Karlsson ei kuitenkaan saisi toimia Veikkausliiga-seuran peräsimessä, sillä hänellä ei ole siihen vaadittua Uefa Pro -lisenssiä.
– Jensin lisenssi on ollut osa kokonaisarviointia. Keskusteltuamme Palloliiton kanssa olemme arvioineet, että Jensin mahdollisuudet päästä Uefa Pro -kurssille ovat erittäin hyvät, kommentoi AB Liga Jaron hallituksen puheenjohtaja Dan Käldman seuran tiedotteessa.
Karlssonilla on Uefa A -valmentajalisenssi. Paikan saaminen piakkoin alkavalta Uefa Pro -kurssilta riittäisi siihen, että hän saa toimia Veikkausliigan otteluissa päävalmentajana ensi kauden alkaessa.