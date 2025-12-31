KuPSissa vahvaa jälkeä tehnyt maalitykki Piotr Parzyszek jatkaa uraansa muualla.

Suomen mestariseura tiedottaa asiasta sosiaalisessa mediassa.

Parzyszek saapui Kuopioon elokuun alussa. Puolalainen oli KuPSin ehkäpä tärkein yksittäinen pelaaja Veikkausliigan ratkaisuhetkillä ja europeleissä. Hän iski lukuisia isoja maaleja.

32-vuotiaan hyökkääjän tuleva seura ei ole vielä tiedossa. Hän voitti KuPsin riveissä Suomen mestaruuden ja oli avainroolissa, kun seura eteni ensimmäisenä suomalaisseurana Konferenssiliigan pudotuspelivaiheeseen.