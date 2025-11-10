Seinäjoen Jalkapallokerhon päävalmentaja Stevie Grieve saattaa jättää seuran tänä talvena. MTV Urheilun tietojen mukaan Helsingin Jalkapalloklubi on osoittanut konkreettista kiinnostusta Grieveä kohtaan, minkä lisäksi skottiluotsi on ruotsalaisen Helsingborg IF:n tähtäimessä.

Grieve, 38, luotsasi SJK:n päättyneellä kaudella neljänneksi Veikkausliigassa. Hänen sopimuksensa seuran kanssa ulottuu vuoteen 2027, mutta lähtöä voi pitää varsin mahdollisena.

HJK kartoittaa uutta päävalmentajaa ensi kaudelle ja on osoittanut kiinnostusta Grieveä kohtaan. MTV Urheilun tietojen mukaan Grieve olisi vastaavasti kiinnostunut pestistä helsinkiläisseuran peräsimessä jos tarjous olisi saapuakseen.

Grieve on kuitenkin myös vahvasti Ruotsin Superettanissa pelaavan Helsingborg IF:n kiikarissa. Helsingborgissa on tällä hetkellä paikka vapaana, sillä seura antoi viikonloppuna potkut päävalmentajalleen Kleber Saarenpäälle.

MTV Urheilun tietojen mukaan Grieve on herättänyt kiinnostusta myös Norjan kahdella ylimmällä sarjaportaalla, Pohjois-Amerikassa, sekä Ruotsin Allsvenskan-seura Malmö FF:ssä. Expressenin mukaan Malmö on kuitenkin päättänyt edetä neuvotteluissa Lars Friisin ja Bo Svenssonin kanssa.

SJK menettää kaksi avainpelaajaansa

SJK:n suunnitelmat ensi kauden joukkueen suhteen ovat vielä hyvin auki. Paljon tulee riippumaan siitä, minkälaisia tarjouksia seura saa pelaajistaan.

Keskikentällä loistanut Valentin Gasc ja kapteeni Rasmus Karjalainen ovat kuitenkin lähdössä. Grieve olisi tiettävästi halunnut pitää kaksikon riveissään, mutta jatkosopimuksia ei ole syntynyt. Gasc, 25, on tiettävästi saanut jo yhteydenottoja useilta muilta Veikkausliiga-seuroilta.

Grieve aloitti valmennusuransa Seinäjoella vuonna 2023 SJK II:n peräsimessä. Seuraavalla kaudella hänet nostettiin SJK:n edustusjoukkueen valmennustiimiin. Grieve toimi alkuun Toni Lehtisen apuvalmentajana, minkä jälkeen hänestä tehtiin joukkueen päävalmentaja päästyään Uefa Pro -valmentajakoulutukseen toukokuussa 2024.