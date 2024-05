HJK:lta rajuja liikkeitä: Kritisoitu urheilujohtaja sai kenkää

Veikkausliigassa pienimuotoiseen tulokselliseen ja pelilliseen kriisiin jumahtanut Helsingin Jalkapalloklubi on tehnyt valtavan tuuletuksen. MTV Urheilun tietojen mukaan päävalmentajarekrytoinnissa epäonnistunu t ja myös pelaajapuolella vaatimattomia näyttöjä esittänyt urheilujohtaja Vesa Mäki on saanut potkut tehtävästään.

HJK on Veikkausliigassa viidentenä ja on kerännyt kahdeksasta ottelusta yhteensä vain 12 pistettä. Ottelun vähemmän pelannut VPS on sarjan kärjessä 16 pisteellään.