Henri Salomaa edustaa MTV Urheilun tietojen mukaan jatkossa viime kaudella jalkapallon Veikkausliigassa hopeaa pokannutta FC Interiä.
22-vuotias röyhkeä laituri on pelannut viime kaudet Italian kentillä pääosin Leccen organisaatiossa. Loukkaantumisista kärsinyt 190-senttinen laituri ei ole onnistunut läpimurrossaan saapasmaassa.
Fyysisesti vahva etenijä on erittäin kiintoisa nimi kotimaan pääsarjaan ensi kaudelle. Salomaa voitti Leccen alle 19-vuotiaissa muun muassa Primaveran mestaruuden vajaat kolme vuotta sitten.
Hän on pelannut myös Serie C:ssä lainasopimuksella Casertanan riveissä. Suomen kentillä Salomaa on pelannut aiemmin HJK:n organisaatiossa. Hän on pelannut lisäksi Pikkuhuuhkajissa.
Turkulalsseura on vahvistanut rivejään viime liigakauden päätteeksi. Ennen Salomaata joukkue vahvistui Prosper Ahiabulla sekä Janne-Pekka Laineella.