Kuopion Palloseura on kiinnittänyt IFK Mariehamnin keskikenttäpelaaja Niilo Kujasalon riveihinsä, tiedottaa seura verkkosivuillaan.

Kujasalo siirtyy KuPSin paitaan 2+1-vuotisella sopimuksella. Veikkausliigan hallitseva mestarijoukkue maksaa Kujasalosta siirtokorvauksen, sillä 21-vuotiaan helsinkiläisen sopimus Mariehamnin kanssa olisi ulottunut vuoden 2026 loppuun saakka.

Kujasalo teki viime kaudella läpimurtonsa Veikkausliigassa ja lukeutui läpi kauden Mariehamnin parhaisiin pelaajiin. Lähes täydet minuutit 27 ottelussa uurastanut Kujasalo viimeisteli keskikentältä myös kaksi maalia.

– Hän on monipuolinen keskikenttäpelaaja. Hän on selkeä kahden suunnan pelaaja, joka pystyy pelaamaan usealla keskikentän pelipaikalla. Hänellä on hyvä pelinymmärrys sekä laadukas ja monipuolinen syöttövalikoima, kehuu KuPSin urheilutoimenjohtaja Sixten Boström tiedotteessa.

HJK:n kasvatti pääsee pelaamaan Kuopiossa tutun valmentajan alaisuudessa, sillä Kujasalo pelasi KuPSin uuden päävalmentajan Miika Nuutisen alaisuudessa Klubi 04:ssa ennen siirtoaan IFK Mariehamniin.

Kujasalo on pelannut kaksi ottelua Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa.