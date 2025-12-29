Helsingin Jalkapalloklubin laitahyökkääjä Santeri Hostikka on MTV Urheilun tietojen mukaan lähellä siirtoa turkkilaisen Van Spor FK:n riveihin. Sopimuksesta on päästy yhteisymmärrykseen ja siirto on enää lääkärintarkastusta vaille valmis.
Hostikka pelasi tänä vuonna uransa tehokkaimman kauden HJK:n paidassa. 28-vuotias laitahyökkääjä maalasi Veikkausliigassa 10 kertaa 28 otteluun, minkä lisäksi vyölle kertyi kahdeksan maalisyöttöä.
Huuhkajien paidassa kuusi ottelua urallaan pelannut Hostikka ei kuitenkaan jatka enää ensi kaudella Suomessa, kun hänen sopimuksensa HJK:n kanssa loppuu.
Lue myös: HJK menettää huippupelaajansa – siirtymässä Saksaan
Jos siirto menee odotetusti maaliin, jatkuu Hostikan ura Turkin toiseksi korkeimmalla sarjaportaalla pelaavan Van Spor FK:n riveissä.
Van on miljoonakaupunki Etelä-Turkissa ja joukkue majailee tällä hetkellä sarjataulukossa 11. sijalla. Selviämällä seitsemän parhaan joukkoon, se pääsisi karsimaan noususta Turkin Superliigaan.
FC Lahtea ja PKKU:ta aiemmin edustanut Hostikka on pelannut urallaan myös Puolan pääsarjaa Pogon Szczecinin riveissä vuosina 2019–2021. Edelliset viisi vuotta menivät HJK:ssa.