Vasta vapautunut seksuaalirikollinen raiskasi 12-vuotiaan Elinan ja on vain jatkanut tekojaan – uhri sanoo MTV:lle kärsivänsä miehen teosta "elinkautista"

– Muistan vieläkin, kun se vessan ovi menee lukkoon ja tajuan, että nyt käy jotain huonosti, Elina kertoo MTV Uutisille lähes 20 vuotta rikoksen jälkeen. Hänen nimensä on muutettu asian arkaluontoisuuden vuoksi.

Tekijällä pitkä rikosrekisteri

Elinan raiskauksesta ja törkeästä hyväksikäytöstä saadun tuomion jälkeen Linnanto on tuomittu neljästä raiskauksesta, kahdesta raiskauksen yrityksestä ja useista muista väkivaltarikoksista.

Kaiken kaikkiaan hänet on tuomittu seksuaalirikoksista vuosina 1997, 1999, 2003, 2007, 2018 ja 2020. Vankeutta hänelle on tuomittu elämän aikana toistakymmentä vuotta. Hän kärsii tällä hetkellä jälleen kolmen vuoden vankeusrangaistusta raiskauksesta.

"Törkein ja nöyryyttävin teko, mitä voi tehdä"

Rikoksentekijä voi piinata uhria myös ajatuksen tasolla. Elina on kaikki nämä vuodet pyrkinyt selvittämään, missä hänet raiskannut mies asuu ja millä nimellä hän liikkuu.

Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka estäisi rikoksentekijää muuttamasta uhrin kodin lähistölle tai soittamasta tälle, jos hänelle ei ole määrätty lähestymiskieltoa. Pelkkä pelko tästä mahdollisuudesta voi piinata seksuaalirikoksen uhriksi joutunutta. Näin on myös Elinan tapauksessa.

Elina on myös sitä mieltä, että rikostuomioiden pitäisi olla raskaampia, sillä raskaita ovat myös rikosten seuraukset.

– Seksuaalirikos on mielestäni törkein ja nöyryyttävin teko, mitä toiselle voi tehdä, hän sanoo.

– Tuomioissa pitäisi näkyä se, miten vakava rikos se on. Minusta nuo tuomiot kertovat siitä, ettei niitä edes pidetä vakavina, hän toteaa.

"En ikinä vapaudu siitä"

Elina kertoo, että hän kantaa miehen teon seurauksia kuin elinkautista rangaistusta. Viimeisen 18 vuoden ajan hän on kärsinyt tapahtuneesta samalla, kun mies aina muutamien vuosien vankeustuomioiden jälkeen vapautuu ja jatkaa elämäänsä – ja seksuaalirikosten tekemistä.

Elina kertoo kokeneensa tapahtuneen vuoksi ongelmia ihmissuhteissaan, pelkoa miehiä kohtaan ja jatkuvaa turvattomuuden tunnetta. Terapian ansiosta hän on kuitenkin pystynyt hyväksymään tapahtuneen osaksi historiaansa, joka vähentää sen aiheuttamaa kärsimystä.

– 18 vuoden jälkeen olen oppinut elämään sen kanssa – minun on ollut pakko. Olen hyväksynyt, että se on osa menneisyyttäni. En koe, että se paranee, mutta siitä pääsee eteenpäin, kun sitä saa käsiteltyä, ettei se pyöri jopa päivä, viikko tai kuukausikaan päässä, hän kuvailee.

"Meidän asemamme on unohdettu"

Elina kertoo, että moni seksuaalirikoksen uhriksi joutunut kokee tulevansa kokemuksineen vähätellyksi. Hän kokee ylipäänsä, että uhrien asema on ohitettu aihe, eikä sitä juuri käsitellä julkisuudessa.

– Koen, että meidän asemamme on unohdettu, hän sanoo.

Kriisityön kehittämispäällikkö Heli Heinjoki Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta kertoo, että viime vuosina seksuaaliväkivallan uhriksi joutuneiden kohtaamisesta on annettu aiempaa enemmän koulutusta viranomaisille ja muille auttaville tahoille, jotta ymmärrys ja osaaminen paranisivat.

Suositeltuja käytäntöjä kohtaamiseen on tehty, mutta asiat tulee myös osata sovittaa uhriin ja hänen kokemukseensa.

Yksi lause keskustelussa on kuin seinä

Elina on kyllästynyt siihen, kuinka moni ystävä ja tuttava on vastannut hänen kokemuksiinsa todeten, että "heillä ei ole sanoja" tai "eivät tiedä mitä sanoa". Se on lause, joka Elinasta lopettaa keskustelun.