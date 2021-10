Parikymppinen Heikki sai syytteen tyttöystävänsä raiskauksesta: "Kiistin pitkään kaiken"

Häpeä ja leimaantuminen saa monen seksuaalirikoksen uhrin unohtamaan rikosilmoituksen teon. Jos väkivallan tekijä on läheinen tuttu, asiasta kertominen on usein vielä suurempi tabu.

Viime vuonna Tampereella alkoi nuorille suunnattu Välitä! Nuorten hanke. Uuteen hankkeeseen on osallistunut jo parisenkymmentä asiakasta. Vanhin on 29-vuotias, nuorin 16-vuotias.

Puolet asiakkaista on epäiltynä seksuaalirikoksesta tai jo tuomion saaneita. Toiset eivät ole olleet viranomaisten kanssa tekemisisissä laisinkaan.

Parisuhteessa rajat saattavat hämärtyä

Yksi Ahon asiakkaista on parikymppinen Heikki, joka sai syytteen tyttöystävänsä raiskauksesta. Hän ei esiinny artikkelissa oikealla nimellään aiheen arkaluonteisuuden vuoksi.

Vaikka on yleistä, että seksuaalinen väkivalta tapahtuu neljän seinän sisällä ja parisuhteessa, Ahon mukaan tällaisia asiakkaita on vähän.

Poliisin puhelu sai kieltämään tapahtuneen

Kuulustelujen jälkeen Heikki odotti, eteneekö asia oikeuteen. Kun tieto syytteestä tuli, hän kertoi lähipiirilleen, että on syytettynä raiskauksesta.

– He eivät osanneet uskoa asiaa todeksi. Ymmärrettävästi he olivat järkyttyneitä, koska niin olin minäkin.

– Näitä tapauksia on paljon, missä ei uskota läheisen tehneen rikosta. Ehkä sitten uskotaan, kun poliisi tulee paikalle ja tapauksesta tulee rikostutkinta.

Raiskauksen taustalla ajatusvääristymät

Myöhemmin Heikki ja uhri kohtasivat uudelleen ja pitkällisten keskustelujen päätteeksi he jatkoivat aikoinaan kesken jäänyttä tapailua. Nyt he asuvat yhdessä ja käsittelevät edelleen tapahtunutta – yhdessä ja erikseen.

Kriisityöntekijän kanssa Heikki on käsitellyt tapahtunutta. Hän on tunnistanut myös ajatusvääristymiään.

– Se, että toinen on fyysisesti "valmis", ei tarkoita että on hyväksyvä ja suostuvainen seksiin.

Ahon mukaan seksuaalirikoksen taustalla voi olla monenlaisia ajatusvääristymiä. Tekijä saattaa perustella tekoa muun muassa sillä, että tilanne on edennyt samalla lailla aiemminkin tai kutsu kotiin on tulkittu suostumukseksi seksiin.

– On myös paljon tapauksia, joissa on aluksi yhteisymmärryksessä alettu harrastaa seksiä. Sitten toinen ei haluakaan jatkaa, mutta toinen jatkaa väkisin.

Asiantuntija: Seksuaalirikoksissa vain harvoin rajua väkivaltaa

Nykyään olennaista seksuaalirikoksissa on väkivalta tai sen uhka, kun taas uudistus keskittyisi vapaaehtoisuuteen. Suostumuksen puute voisi siis johtaa raiskaustuomioon myös Suomessa.

Setlementti Tampere ry:ssä yksikönjohtajana työskentelevän Satu Hintikan mukaan seksuaalirikoslainsäädäntö on kaivannut jo pidempään kokonaisuudistusta. Nykyisessä laissa korostuu hänen mukaansa liikaa fyysinen kontakti sekä uhkailu, pakottaminen, ja väkivalta.

– Tutkimuksista ja käytännön asiakastyöstä tiedämme, että valtaosassa seksuaalisesti vahingollisia tekoja ei käytetä rajua väkivaltaa. Tekijä on useimmiten uhrille tuttu henkilö, Hintikka kertoo.

Hintikan mukaan uudistus on oikeansuuntainen, kun se ottaa lähtökohdaksi seksuaalisen itsemääräämisoikeuden. Sen sijaan hankalampaa on se, kuinka suostumus ja vapaaehtoisuus voidaan varmistaa ja missä iässä ihminen katsotaan olevan tarpeeksi kypsä suostumuksen antamiseen.

Mikä on ennuste tulevasta?

Heikin mukaan avun hakeminen on muuttanut parisuhdetta, ja parin välinen kommunikaatio on parantunut. Nykyään hän ei enää pelkää, että satuttaisi puolisoaan.

– Suurin oppi on ehdottomasti kommunikaation selkiyttäminen. Varsinkin aloitetta tehdessä, jos on yhtään epävarmuutta, niin kysyn suoraan, että onko asia ok.