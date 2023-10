Anna on työssään auttanut raiskauksen uhreja – sitten hänet raiskattiinkin itse: "Ennen en pitänyt tätä ihmistä realistisena uhkana"

– Tilastollisesti on todennäköisempää, että ihminen, joka kertoo joutuneensa raiskatuksi, on oikeasti joutunut väkivallan uhriksi kuin se, että kyseessä olisi valheellinen syytös.

" Haluan uskaltaa sanoa, että koin raiskauksen"

– Haluan uskaltaa sanoa, että koin raiskauksen. On kohtuuton vaatimus, että minun pitäisi pysyä hiljaa siihen asti, että tuomio on annettu. Minut raiskannut ihminen on pilannut maineensa itse sillä, mitä hän on tehnyt.