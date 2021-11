Tarjan lapsi joutui seksuaalirikoksen uhriksi – valtava raivo ja syyllisyys vyöryivät päälle: "Ensimmäistä kertaa koin, että voisin tappaa jonkun"

Tarja kertoo kokemuksistaan tuoreessa Suojellaan Lapsia ry:n Sinä riität–podcastissa . Yhdistys julkaisee tänään podcastin osana vertaistukitoimintaansa vanhemmille ja huoltajille, joiden lapsi on joutunut seksuaalirikoksen uhriksi.

– Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on väkivaltaa koko perhettä kohtaan. Se on tärkeää sanoittaa ja tuoda koko perheen tietoon. Jokaisella vanhemmalla on oikeus tulla kuulluksi ja saada tukea, Suojellaan Lapsia ry:n toiminnanjohtaja Nina Vaaranen-Valkonen sanoo.