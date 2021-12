Huolestuttava tulos: Korona-aika nielaisi kolmanneksen lasten ja nuorten askelista

Noin 40 prosentilla 5. ja 8. luokan oppilaista fyysinen toimintakyky on tasolla, joka voi vaikeuttaa arjessa jaksamista, selviää lasten ja nuorten kuntoa mittaavan Move!-seurannan tuloksista. Erityisesti keskivartalon lihaskunto on heikentynyt edellisvuoteen verrattuna.

– Lihaskunnon heikentyminen erityisesti tuon keskivartalon lihaskunnon osalta on tänä vuonna nyt sellainen uusi juttu, kehittämispäällikkö Mikko Huhtiniemi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta kertoo STT:lle, mutta alleviivaa laskun koskevan ainakin toistaiseksi vain tätä vuotta.

Vaikka esimerkiksi kestävyyskunnon lasku on näyttänyt viidesluokkalaisten osalta tuoreeltaan pysähtyneen, maalaavat pitkän ajan laskevat trendit synkkää kuvaa.

– Jos katsotaan pitkän aikavälin muutosta on viidesluokkalaisilla kestävyyskunnon tulos laskenut edellisten viiden vuoden aikana, vaikka nyt se lasku onkin pysähtynyt, Huhtiniemi sanoo.

Hybridiyhteiskunta voi jyrkentää laskua

Koronan tarkkoja vaikutuksia Move!-tuloksiin on Huhtiniemen mukaan vaikea arvioida. Esimerkiksi kahdeksasluokkalaisten kestävyyskunto on ollut laskussa edelliset kaksi vuotta eli korona-ajan. Toisaalta taas viidesluokkalaisten kestävyyskunnon lasku on pysähtynyt, joten signaalit ovat jokseenkin kahdensuuntaisia.