Lounais-Suomen poliisi on jälleen saanut uuden ilmoituksen Raumalla tapahtuneesta vahingonteosta. Nyt kohteena oli Kaaron koulu.
Kaaron koulun pihalla Raumalla kaadettiin poliisin saaman ilmoituksen mukaan viime yönä puu.
Teon epäillään tapahtuneen perjantain vastaisena yönä kello 00.35–00.45.
Poliisi tutkii asiaa vahingontekona.
Ilkivaltaa useissa liikuntapaikoissa
Poliisi epäilee teon liittyvän aiempiin samankaltaisiin, liikuntapaikkoihin kohdistuneisiin vahingontekoihin.
Ilkivallan kohteeksi joutuneet kohteet sijaitsevat muutaman kilometrin päässä toisistaan.
Poliisille ilmoitettujen vahingontekojen sarja sai alkunsa viime viikolla torstain ja perjantain välisenä yönä, 27.–28. marraskuuta.
Poliisin tietojen mukaan Pohjoiskehän ja Pyynpään koulun jalkapallokentillä sekä Kaaron koulun ministadionilla leikattiin tuolloin maaliverkkoja hajalle.