20–40-vuotiaiden reserviläisten fyysisestä toimintakyvystä poikkeusolojen tehtäviin tehdään tutkimus, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessa.

Tutkimuksen kohderyhmänä on lähes tuhat vapaaehtoista20–40-vuotiasta reserviläistä. Tutkimuksessa koehenkilöiltä mitataan esimerkiksi kehonkoostumus, ja heille tehdään laaja terveyttä ja toimintakykyä kartoittava kysely.

Tutkimuksen toteuttaa Pääesikunnan koulutusosasto muiden muassa Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen, Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.