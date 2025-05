Analyysi: Zelenskyi nöyryytti Putinia voitonpäivänlahjallaan

Ukraina on harjoittanut voitonpäivän alla drooniviestintää, kirjoittaa Kiovasta MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

Ukrainan droonit ovat useana yönä peräkkäin iskeneet Moskovan alueelle.

Drooni-iskut ovat presidentti Volodymyr Zelenskyin voitonpäiväntoivotus kollegalleen Vladimir Putinille, joka julisti venäläisille tärkeän juhlapäivän ympärille tulitauon.

Sanallisesti Zelenskyi on viestittänyt, ettei Ukraina hyväksy Venäjän tulitaukotarjousta voitonpäivän ympärille. 30 päivän tulitauko käy, kolmen ei.

Jo ennen Zelenskyin lausuntoa Kiovan tiedustelupomo kehotti Moskovan voitonpäivänparaatiin saapuvia pakkaamaan matkalaukkuun korvatulpat.

Drooni-iskut ovat viesti sekä Kremlille että Moskovaan saapuville juhlavieraille.

On tietysti äärimmäisen epätodennäköistä, että Ukraina todella pyrkisi iskemään voitonpäivän juhlallisuuksia vastaan.

Riskit ovat liian suuret, eikä Kiovalla ole kiinnostusta ärsyttää Moskovaan saapuvaa Kiinan presidentti Xi Jinpingiä. Ukrainan näkökulmasta Kiina tukee jo nyt liikaa Venäjää.

Voitonpäivänä Moskovaan lentävät droonit olisivat sikälikin tarpeettomia, että jo näillä iskuilla Ukraina on paljolti saavuttanut sen, mitä on saavutettavissa.

Ukraina on nimittäin osoittanut, että sillä on sotilaallista kykyä pilata Venäjän bileet, ja se jos mikä on nöyryyttävää Putinille.

Zelenskyin sanoja mukaillen: Joko Ukraina ja Venäjä ovat sodassa tai eivät ole. Jos soditaan, ei Ukraina halua antaa Venäjän yksipuolisesti päättää tulitaukopäiviä sopiviksi katsomilleen juhlapäiville.

Venäjä on tästä huolimatta sanonut noudattavansa julistamaansa tulitaukoa, mutta vastaavansa Ukrainan mahdollisiin hyökkäyksiin.

On kiinnostavaa nähdä, miten Ukraina tähän reagoi.

Jos Ukraina pitää piiput kylminä, näyttää se Zelenskyin ja kumppaneiden puheenvuorojen jälkeen vähän kummalliselta.

Todennäköisin skenaario lienee pääsiäisen tulitauon toisto. Taistelut tyyntyvät, mutta esimerkiksi tykistö- ja drooni-iskut eivät lopu.

Varmaa on lähinnä se, että molemmat osapuolet syyttävät jälleen toisiaan tulitauon rikkomisesta.

Tulitauon pitämisen tai pitämättömyyden ohella voitonpäivään liittyy tänä vuonna vahva diplomaattinen sävy.

Yhdysvaltojen vetämät rauhanneuvottelut vaikuttavat olevan jumissa, ja nyt mitataan voimaa.

Voitonpäivänä katsotaan, kuka on kenenkin puolella ja millaisella panoksella. Joku voisi puhua symboliikasta, mutta kyse on teoista.

Ainakaan Kiinan presidentti Xi ei ujostele.

Viime viikolla Kiina ilmoitti johtajansa voitonpäivän vierailun laventuvan usean päivän mittaiseksi viralliseksi valtiovierailuksi.

Näin siitä huolimatta, että Kiina on yrittänyt esittää puolueetonta valtiota Venäjän ja Ukrainan välisessä sodassa.

Xin vierailun ajankohta viestii siitä, kenen kaveri Peking on. Putin kiittää.

Jos länsijohtajilla on ollut tapana ilmoittaa Kiovassa käydessään uusista asepaketeista, niin tuskin Xikään saapuu Moskovaan tyhjin käsin.

Sekä Putinin että Xin juhlapuheissa varmasti vilahtaa sanapari "strateginen kumppanuus".

Tuo yhteistyö tulee lukea suoraan tai välillisesti Kiinan sotilaalliseksi tueksi Venäjälle.

Kiina on pitkään toimittanut Venäjän aseteollisuudelle esimerkiksi elektroniikkaa, jolla Kremlin sotatehtaat korvaavat länsiosien puutetta.

Vastaavanlainen yhteistyö voi hyvinkin syventyä.

Putinin ja Xin sopimusten voima ja vakavuus selvinnee vasta tulevien vuosien aikana, sillä yhteistyön todellisesta luonteesta kerrottaneen hyvin vähän julkisuuteen.

Julistuksista tai niiden puutteesta voi toki jotain päätellä.

Nähtäväksi jää, millaisen mahdollisen vastamielenosoituksen Ukraina ja sen länsikumppanit järjestävät Kiovaan voitonpäiväksi.

Zelenskyi eittämättä toivoo, että Putinin ja Xin katsellessa paraatissa kulkevaa sotakalustoa, osoittaisivat Ukrainan ystävät samaan aikaan tukeaan Kiovassa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei ole Kiovassa vielä vieraillut, eikä Ukrainan matkasta ole kuulunut huhujakaan.

Moskovaankaan Trump ei ole lähdössä.

Trump tuskin malttaa kuitenkaan pysyä voitonpäivänä pois sosiaalisesta mediasta tai mikrofonien edestä.

Ukraina ja Eurooppa varmuudella toivovat, että Putin jäisi ilman Trumpin voitonpäiväntoivotusta.