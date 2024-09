"Lohikäärmeet" syöksevät nyt termiittiä Venäjän asemiin Ukrainassa – video näyttää tuhovoiman

Ukraina on ottanut käyttöön termiittiä ampuvia miehittämättömiä lennokkeja, joista käytetään yleisesti nimitystä "lohikäärmedronet".

Kyseiset dronet sytyttävät Ukrainan armeijan julkaisemien videoiden perusteella tuleen ainakin lehtiä, puita ja muuta kasvustoa, joka auttaa peittämään venäläisasemia.

Dronet ampuvat termiittiä, joka on alumiinijauheesta ja rautaoksidista muodostuva seos. Se palaa jopa 2 200 asteen kuumuudella ja näin polttaa nopeasti sekä maastoa, ihmisiä että metallia.

Jutun alussa olevalla videolla näkyy tyypillinen esimerkki "lohikäärmeen" hyökkäyksestä. Drone vaikuttaa polttavan peltoaukioiden välistä metsäkaistaletta.

Sekä venäläis- että ukrainalaisjoukot ovat järjestään pystyttäneet asemiaan juuri metsäkaistaleille. Vaikka kyse on ilmeisestä ratkaisusta, ovat metsäkaistaleet Ukrainan avoimessa maastossa harvinaisia luontaisia puolustusasemia.

Huomioitavaa on, ettei varsin matalalla verrattain hiljaa lentävää dronea kyetä ampumaan alas. Tosin jos drone olisi ammuttu alas, ei Ukraina olisi videota todennäköisesti julkaissut.

"Lohikäärmeiden" hyökkäysten aiheuttamista tappioista on niukasti tietoa, mutta Ukraina on selvästi ymmärtänyt niiden propaganda-arvon, sillä videomateriaalia on jaettu runsaasti.

Ukraina on pyrkinyt hyödyntämään myös muita droneiskuja täysimääräisesti sotapropagandassaan. Dronet ovat pieniä, ketteriä ja halpoja, kun taas Venäjän monet suurikokoiset sotakoneet ovat kalliita ja ainakin näennäisesti kömpelöitä.

Kun Ukrainan muutaman sadan euron drone tuhoaa Kremlin miljoonien arvoisen taistelupanssarivaunun, on sillä myös symbolista arvoa. Vastaavaa on toki tapahtunut myös toisinpäin, sillä myös Ukrainalla on käytössään raskasta kalustoa.

"Todella ikävää ainetta"

Ukrainan 60. mekanisoidun prikaatin mukaan liekkidronet polttavat venäläisasemia "tarkkuudella, johon yksikään muu asejärjestelmä ei pysty".

Puolustusteollisuuden asiantuntijan Nicholas Drummondin mukaan "lohikäärmeiden" merkittävän ansio lienee niiden aiheuttama pelko venäläisjoukoissa.

– Termiitti on todella ikävää ainetta. Dronen käyttäminen sen kuljettamiseen on varsin innovatiivista. Tuolla tavalla käytettynä sen vaikutus on enemmän psykologinen kuin fyysinen, Drummond sanoi yhdysvaltalaismedia CNN:lle.

Tiedossa on, että Ukraina on aiemmin käyttänyt termiittiä ainakin venäläisten panssareiden tuhoamiseen. Tuolloin termiittiä tiputetaan panssareihin niiden avonaisista luukuista.

Kansainvälisen lain mukaan termiittiä saa käyttää taisteluissa, mutta sen käyttö siviilikohteita vastaan on kiellettyä.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävän suomalaisen Black Bird Groupin Emil Kastehelmen mukaan "lohikäärmedroneista" julkaistuja videoita on kuvattu niin Itä- kuin Etelä-Ukrainassakin ja myös Harkovan alueella, jonne Venäjä hyökkäsi yllättäen toukokuussa.

0:38 Ukrainan armeija julkaisi elokuussa 2023 videon, jossa se väittää näkyvän, miten ukrainalaisdrone tiputtaa kranaatin venäläisen panssarivaunun sisään avoimesta luukusta. Videon aitoutta ei ole vahvistettu.

Dronejen tehoa liioitellaan?

Dronet ovat olleet läsnä Ukrainan sodassa sen alusta alkaen. Brittiläinen ajatushautomo Royal United Services Institute arvioi jo viime vuonna Ukrainan kuluttavan kuukausittain peräti 10 000 dronea.

Vaikka droneilla on ollut kiistämätön vaikutus sodankäyntiin Ukrainassa, on syytä huomioida, että niiden todellisuudesta tehokkuudesta ei voi yksittäisten sotavideoiden perusteella tehdä suuria päätelmiä.

Huhtikuussa Ukrainan puolella taisteleva nimimerkki Kriegsforscher muistutti viestipalvelu X:ssä, että sosiaalisessa mediassa julkaistaan videoita vain dronejen onnistuneista hyökkäyksistä. Ne luovat ja ruokkivat "vääristynyttä ajattelua".

– Valitettavasti käytämme niin paljon FPV-droneja, koska meillä ei ole ammuksia kranaatinheittimiin, panssarintorjunta-aseisiin, tykkeihin tai edes panssarimiinoja, nimimerkki Kriegsforscher kirjoitti.

Kriegsforscherin X-ketjua kommentoi muun muassa Maasotakoulun Panssarikoulun johtaja, everstiluutnantti Mika Mäenpää.

– Kriegsforscher palvelee tällä hetkellä Ukrainassa ja hän kertoo totuuden FPV-dronejen tehosta ja mikä on infosodan tuomaa harhaa, Mäenpää totesi.

Useat sota-asiantuntijat katsovatkin, että dronejen merkittävin anti modernille sodalle on niiden kyky tarkkailla taistelukenttää.

Kriegsforscher sanoo joka tapauksessa täysin tukevansa FPV-droneja. Jokainen armeija tarvitsee niitä, hän lisää.

– Ne ovat halpoja ja hyvin tehokkaita, ennen kaikkea vihollisen logistiikkaa vastaan. Kyse ei ole siitä, niitä todella tarvitaan, hän kirjoitti.

– Olen vain kyllästynyt siihen mitä näen ja siihen, kun potentiaaliset värvättävät soittavat ja he kaikki kysyvät minulta FPV-droneista, koska he seuraavat sotaa Telegramista.