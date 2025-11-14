Ukrainan ja Suomen presidentit ovat keskustelleet keskenään.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoo puhuneensa presidentti Alexander Stubbin kanssa, joka tuomitsi Venäjän yölliset iskut Ukrainaan. Zelenskyi kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä.
Zelenskyi kertoi aiemmin yhteensä neljän ihmisen kuolleen iskuissa, jotka kohdistuivat yöllä Kiovan, Harkovan ja Odessan alueille. Zelenskyin mukaan iskuilla pyrittiin aiheuttamaan maksimaalista tuhoa siviileille ja siviilien tarvitsemaan infrastruktuuriin.
Zelenskyi kertoi X:ssä puhuneensa Stubbin kanssa myös Ukrainan tuen jatkosta ja yhteisistä tavoitteista painostaa Venäjää sanktioiden avulla.