Varkaat olivat vähällä saada miljoonasaaliin Ranskan Lyonissa.

Ranskan poliisi toimi nopeasti, kun se otti verekseltään kiinni varkaat, jotka hyökkäsivät torstaina kullan jalostuslaitokseen Lyonissa maan itäosassa.

Ryöstäjät käyttivät räjähteitä ja olivat raskaasti aseistettuja. Viisi jalostuslaitoksen työntekijää sai ryöstössä lieviä vammoja.

Poliisi sai kuitenkin lähes välittömästi ryöstön jälkeen kiinni kuusi epäiltyä Lyonin lähellä sijaitsevasta Venissieuxin kaupungista, kertoivat poliisilähteet perjantaina. Myös liki 12 miljoonan euron arvoinen saalis saatiin takaisin. Lisäksi takavarikoitiin aseita ja räjähteitä.

Lähteen mukaan kiinni otetut olivat poliisin tuntemia taparikollisia.

Ranskassa on tapahtunut viime aikoina useita näyttäviä varkauksia ja ryöstöjä. Louvren taidemuseosta vietiin vajaat kaksi viikkoa sitten 88 miljoonan arvosta koruja. Vaikka useita epäilyjä on otettu kiinni, koruja ei ole vielä löydetty.

Viime kuussa Ranskan luonnonhistoriallisesta museosta Pariisissa vietiin noin miljoonan euron arvosta kultanäytteitä.

