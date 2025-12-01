Poliisi pyysi tänään havaintoja rikoksista epäillystä miehestä Oulussa.

Oulun poliisi pyysi havaintoja noin 30-vuotiaasta miehestä, joka liikkuu mahdollisesti Oulun keskustassa. Miehellä on hallussaan ampuma-ase.

Poliisi epäilee miestä alustavasti ryöstöistä. Epäillyt ryöstöt tapahtuivat poliisin tiedotteen mukaan tänään maanantaina kello viiden jälkeen iltapäivällä.

Maanantai-iltana kello yhdeksän jälkeen poliisi kertoi tavoittaneensa miehen.

Poliisi julkaisi miestä etsiessään tämän kuvan ja luettelon tuntomerkeistä. Niiden yhteydessä kerrottiin, että miehellä on pistoolimainen ampuma-ase ja siihen sopivia patruunoita.

Poliisilla ei ole tiedossa, että epäilty asemies olisi ulkopuolisiin kohdistuvaa akuuttia vaaraa. Poliisi kehotti kuitenkin kansalaisia olemaan lähestymättä miestä.

Oulun poliisilaitokselta kerrottiin MTV Uutisille ennen puoli kymmentä illalla, että miehestä ei kaivata enää havaintoja, koska tämä on "sillä tavalla löytynyt". Vielä tässä vaiheessa poliisista ei haluttu kertoa julkisuuteen sitä, mistä mies löytyi ja oliko hänellä hallussaan mainittu ase.

