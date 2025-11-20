Poliisi selvittää tapetuksi joutuneen Katja Sofia Mäkisen liikkeitä ja hänen seurassaan olleita henkilöitä. Mäkinen on aiemmin sotkeutunut julkisuutta saaneeseen huumeryöstöön.
Viime lauantaina Nurmijärvellä sijaitsevasta metsästä löydettiin kuolleena nainen. Poliisi uskoo Katja Sofia Mäkisen joutuneen henkirikoksen uhriksi.
Ulkopuolinen henkilö soitti hätäkeskukseen maastosta löytyneestä vainajasta lauantaina. Uhri löytyi noin 20 metriä tieltä metsästä.
Ollut aiemminkin rikoksen takia otsikoissa
Mäkisellä on taustallaan rikollista elämää, ja ainakin kerran hän päätyi osalliseksi tekoon, joka nousi valtakunnan otsikoihin asti.
Mäkinen oli näet osallisena Helsingin keskustakirjasto Oodin puukotuksessa vuonna 2020. Tapauksessa erittäin vaarallisena pidetty mies puukotti toista huumekaupan yhteydessä. Huumeita myymään tulleelta uhrilta vietiin tilanteessa lompakko, rahaa ja Subutexia.
Väkivalta tapahtui Oodin invavessassa. Mukana paikalla oli myös Mäkinen, joka käräjätuomion mukaan ainakin löi uhria.
Uhri sai vedettyä vessan hätänarusta, ja tilanne päättyi vartijoiden saavuttua paikalle. Pariskunta onnistui kuitenkin hämäämään vartijoita sanomalla joutuneensa hyökkäyksen uhriksi ja pääsi livahtamaan pois paikalta. Heidät saatiin kiinni myöhemmin heidän ilmoittauduttuaan itse poliisille sen jälkeen, kun saivat kuulla virkavallan etsivän heitä.
Puukottaja, nelikymppinen mies tuomittiin käräjillä neljän vuoden ehdottomaan vankeuteen törkeästä ryöstöstä. Tuolloin 26-vuotias Katja Sofia Mäkinen tuomittiin törkeästä ryöstöstä kolmeksi vuodeksi vankeuteen.
Mäkisen yhteydestä Oodin ryöstöön kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.