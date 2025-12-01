Poliisi pyytää havaintoja eilen sunnuntaina Mikkelissä Etelä-Savossa tapahtuneesta ryöstöstä.
Poliisi epäilee ihmisen tulleen ryöstetyksi Maaherrankadun ja Pirttiniemenkadun risteyksen lähettyvillä Mikkelissä sunnuntaina noin kello 13.
Poliisi epäilee ryöstön tapahtuneen ainakin osittain autossa, joka on ollut kadun varteen pysäköitynä.
Poliisi pyytää epäillyn teon nähneitä tai siitä jotain tietäviä ilmoittamaan havainnoistaan.
Kaikki tapaukseen liittyvät havainnot ja tiedot voi ilmoittaa Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 0295 415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä ryöstönä.