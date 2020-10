Vantaa on yhden mittarin mukaan koronan leviämisvaiheessa – epidemia leviää erityisesti harrastusryhmissä, tapahtumissa ja työpaikoilla

Monet alueet ja kunnat ovat tällä hetkellä koronaepidemia leviämisvaiheessa. Vantaan kaupunki kertoo Twitterissä, että tilastollisesti Uusimaa ja Vantaa siis täyttävät osan leviämisvaiheen kriteereistä, mutta ne on luokiteltu kuitenkin kiihtymisvaiheeseen. Esimerkiksi ilmaantuvuus on ollut leviämisvaiheen luokkaa jo muutaman viikon ajan.

Finnairin tilanne

Viljanen kertoi Finnairin yt-tilanteesta, jossa yritys on vähentämässä noin 600 työpaikkaa maaliskuun loppuun mennessä.

– Kyse on Suomen suurimmista vähentämisistä Suomessa, hän sanoi.

– Lentoliikenne on työllistänyt suoraan ja välillisesti yhteensä yli 100 000 suomalaista.

– Aviapoliksessa vähentämisuhan alla on noin 10 000 työpaikkaa.

Lentoaseman testaukset

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on 5.–11. lokakuuta testattu yhteensä 2536 matkustajaa ja näytteistä 24 on ollut positiivisia.

Lentoasemalla on myös koronakoiria, jotka ovat saaneet paljon mediahuomiota myös maailmalla. Viljasen mukaan hajutestiasemalla on käynyt 23.9.–16.10. välisenä aikana 1791 matkustajaa ja positiivisia haistelutuloksia on 11.