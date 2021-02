Katso suorana: Pääkaupunkiseutu suosittelee yli kuuden hengen tilaisuuksien kieltämistä – 2. aste rajatusti lähiopetukseen maaliskuussa

Tilaisuudessa ovat paikalla Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen ja THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee, että baarit, pubit ja yökerhot suljetaan pääkaupunkiseudulla kokonaan mahdollisimman nopeasti ja pidetään kiinni 14. maaliskuuta asti epidemian hillitsemiseksi. THL suositteli myös, ettei Uudeltamaalta matkustettaisi seuraavan kolmen viikon aikana muualle Suomeen.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kuitenkin kertoi MTV Uutisille, että pääkaupunkiseudun ravitsemusliikkeiden sulkeminen edes väliaikaisesti ei ole mahdollista.

Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko myönsikin, että kulloisestakin koronastrategiasta viestintä voisi olla selkeämpääkin.

Kello 17 alkaen kuullaan, millaisia päätöksiä pääkaupunkiseutu tekee.

MTV Uutiset seuraa tiedotustilaisuuden antia tässä jutussa.

17.47: "Etäopetuksella on merkittäviä vahingollisia vaikutuksia", Viljanen sanoo. Etäopetus ei hänen mukaansa voi korvata henkilökohtaista opetusta. Oppiminen on heikentynyt, Viljanen sanoo.

17.46: Viljasen mukaan "huomattavasti vähemmän on puhuttu pitkälle tulevaisuuteen ulottuvista vaikutuksista". On ilmeistä, että korona on rikkonut nuorten arjen, Viljanen toteaa. "Nuorten kohdalla rajoitukset ovat jatkuneet liian pitkään".

17.45: Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen: Kaikki ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat opiskelijat etäopetukseen maaliskuusta alkaen.

14.42: Koordinaatioryhmä kehottaa yksityisiä ja julkisia toimijoita valmistautumaan kyseisen rajoituksen käyttöönottoon. Sen rikkomisesta voi seurata jopa tilan sulkeminen.

17.42: Mäkelän mukaan pääkaupunkiseutu valmistautuu ottamaan käyttöön uuden tartuntalain mahdollistamia toimenpiteitä. Yleisölle avoimissa tiloja voidaan silloin käyttää vain niin, että asiakkaiden on "tosiallisesti" mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lähikontaktina pidetään yli 15 minuuttia alle kahden metrin etäisyydellä toisesta henkilöstä.

17.35: Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä: "Kunnille ja aluehallintovirastolle on tulossa uusia toimivaltuuksia koskien yksityisten ja julkisten toimijoiden asiakastiloja. Vain ravintolat on jätetty sääntelyn ulkopuolelle, koska niillä on oma lainsäädäntönsä".

17.32: Koulujen kiinni pitämisessä on suuremmat haitat kuin hyödyt, Vapaavuori perustelee.

17.30: Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat päättäneet, että toinen aste siirtyy rajatusti lähiopetukseen 1.3. alkaen.

17.29: Koordinaatioryhmä yhtyy HUS ja THL:n suositukseen siitä, että Etelä-Suomen AVI tekisi suosituksen yli kuuden hengen tilaisuuksien kieltämiseksi.

17.28: "Voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan pääsääntöisesti kuukaudella eli maaliskuun loppuun asti".

17.26: Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä ei ota kantaa THL:n tämänpäiväisiin suosituksiin, koska ne eivät ole kaupunkien päätettävissä, Vapaavuori sanoo. "Yleisellä tasolla voin todeta, että THL:n suositus on looginen ja linjassa epidemiatilanteen kanssa".

17.24: Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mukaan "tilanne on pahentunut". "Olemme uudessa tilanteessa, jossa näyttää vahvasti siltä, että käytössä oleva keinoarsenaali yhdistettynä ihmisten käyttäytymiseen ei näytä olevan riittävän tehokas patoamaan hankaloituvaa tilannetta.

17.23: "Hiihtoloma on urheiluloma, ei bileloma", Tuominen päättää.

17.23: HUSin arvion mukaan kolmannes alueen koronatapauksista on virusmuunnoksen aiheuttamia.

17.20: Keväällä sairaalahoidossa oli paljon ihmisiä, Tuominen muistuttaa. Kapasiteetti riitti, mutta silloin jouduttiin joustamaan muiden sairauksien hoidosta. Jos tilanne nyt heikkenee, niin se "alkaa syömään muita hoitoja", Tuominen toteaa.

17.18: Suurin huoli Tuomisen mukaan on keski-ikäisten ihmisten tartuntatapausten kasvu, sillä he joutuvat herkimmin sairaalahoitoon ja teho-osastolle. Nuortenkin tartuntamäärissä on kasvua. Huoli on siitä, että nuoret levittävät virusta vanhempiin ihmisiin.

17.17: Tuomisen mukaan positiivinen uutinen on se, että yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista on pysynyt aisoissa.

17.15: HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen: Kun marraskuussa tehtiin kovia rajoituksia, niin noin kahdessa viikossa nähtiin vaikutukset sairaalapaikkojen tarpeessa.

17.11: Noin kymmenen henkeä tuhannesta saa vakavamman taudin vanhalla viruksella. Brittimuunnoksessa vastaava luku on Salmisen mukaan 14 henkeä tuhannesta. "Tämä on merkittävä ero".

17.10: Salmisen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella brittimuunnosta on selvästi enemmän kuin muussa maassa.

17.10: THL:n Salmisen mukaan koronan brittimuunnos lisää riskiä siitä, että tartuntaketjut voivat muodostua epidemioiksi aiempaa herkemmin.

17.07: Koronatartuntojen seurantajärjestelmä ei ole "täydellinen", Salminen toteaa. Tartuntapaikoissa "korostuvat harrastukset, työpaikat ja viime aikoina myös erilaiset ravitsemisliikkeet". Tämä vaikuttaa aika voimakkaasti THL:n koko maan tilannearvioon, Salminen toteaa.

17.05: Suomessa on tapahtuman viimeisen neljän viikon aikana "selkeästi käänne" huonompaan päin. Tänään ilmoitettiin tämän vuoden korkein luku ja "kyllä tämä huolestuttaa THL:ää ja varmasti montaa muutakin", Salminen sanoo.