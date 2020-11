Uusimaa lähestyy koronan leviämisvaihetta: Näin arki voi pian muuttua maan runsasväkisimmällä seudulla

Tällä hetkellä Uusimaa on vielä virallisesti epidemian kiihtymisvaiheessa.

Leviämisvaiheella tarkoitetaan tilannetta, jossa koronan ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta per 100 000 asukasta ja kahdessa viikossa yli 18–50 tapausta per 100 000 asukasta.