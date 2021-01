Pormestari Jan Vapaavuori huolissaan ihmisten toiminnasta joulupyhinä: "Meillä ei ole tietoa todellisesta tautitilanteesta"

Lasten ja nuorten harrastustoimintaan sekä abiturienttien ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen liittyviä rajoituksia arvioidaan kuitenkin uudestaan koordinaatioryhmän kokouksessa ensi viikon torstaina. Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) mukaan näissä kysymyksissä on erityisesti punnittava hyötyjen ja haittojen suhdetta.

Abiturienttien osalta siis harkitaan, voisivatko he jollain tavalla myös lähiopetuksen keinoin päästä valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin.

"Ei ole tietoa todellisesta tautitilanteesta"

Nyt voimassa olevat rajoitukset otettiin käyttöön marraskuun lopulla. Vapaavuoren mukaan voidaan todeta, että toimenpiteet ovat purreet, kun tautitilanne saatiin jyrkän pahenemisen vaiheesta ensin pysäytettyä ja tasaannutettua ja jopa lievään laskuun. Epävarmuutta on silti nyt paljon.

Epävarmuutta aiheuttaa myös koronaviruksen brittimuunnos ja kysymykset siitä, kuinka paljon sitä on jo levinnyt Suomeen ja kuinka iso riski on, että se lähtee leviämään myös täällä.

– Tämä on asia, joka on saatava korjattua. Testeihin on mentävä lievimmästäkin oireesta, Mäkijärvi sanoi.