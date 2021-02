Vantaalla noin 800 koululaista on karanteenissa – perheenisä avautuu koronakiusaamisesta: "Lapsi saa tuntea nahoissaan, jos koulukaverit joutuvat karanteeniin"

Tällä hetkellä Vantaan kouluissa on yhteensä noin 800 oppilasta karanteenissa ja päätös karanteeniin asettamisesta tehdään herkemmin, mikäli kyseessä on koronaviruksen uuden variantin epäily.

Perheenisä haluaa pysyä anonyyminä "yhden karanteenialueen koulun oppilaan isänä" painavasta syystä: koronatapaukset ovat johtaneet kiusaamiseen kouluissa.

– Lapset, joilla tartuntaa on todettu, saavat vihaa päällensä koulussa. Heiltä kysytään, että sinäkö olet tuonut virusta kouluun. Lasten keskuudessa alkaa vääntö siitä, kuka on tuonut viruksen kouluun ja kenen takia meidän luokkamme on karanteenissa, hän kertoo.

Vantaalaisisän mukaan perheet ovat vaienneet karanteenien aiheuttamista hankaluuksista ja syyt löytyvät leimautumisen pelosta. Kukaan ei halua olla "koronan levittäjä".

– Vanhemmat pelkäävät valittaa, koska se voi johtaa lapsen koulukiusaamiseen. Se on aivan varma, että lapsi saa tuntea sen nahoissaan, jos koulutoverit joutuvat kahdeksi viikoksi kotikaranteeniin.

Harrastustoiminta koetaan riskinä

Kunnissa on tehty päätöksiä lasten harrastustoiminnan avaamisesta, sillä koronapandemian on katsottu vaikuttavan lasten ja nuorten hyvinvointiin suurissa määrin. Harrastustoiminnan halutaan virkistävän nuoria, mutta perheenisän mukaan tämä on samalla suuri tartuntariski.

– Virus kulkeutuu kouluihin harrastustoiminnasta, niin kuin nyt on nähty. Ja kun yhdellä oppilaalla todetaan tartunta, koko hänen luokkansa voidaan laittaa karanteeniin. Vanhempien keskuudessa on iso huoli siitä, uskaltaako lasta laittaa kouluun.

– Liikunta on tärkeää, mutta nyt pitäisi arvioida se, kumpi on tärkeämpää: pitää koulut auki vai harrastukset auki. Yhdessä sählyjoukkueessa voi olla keskimäärin viidestä tai kymmenestä eri koulusta oppilaita. Jos virus lähtee siellä leviämään, niin sama määrä luokkia on automaattisesti karanteenissa.

"Lapset eivät selviä, jos koulut laitetaan kiinni"

Vantaalaisisä toivoisi, että harrastustoiminnan avaamisen hyötyjä punnittaisiin poliitikkojen kesken.

– Meillähän on opetusministeri, joka vastaa lasten kouluturvallisuudesta. Vetoan tässä häneen. Vantaalla on satoja lapsia karanteenissa ja helposti ollaan siinä tilanteessa, että esimerkiksi salibandytreeneistä tartunnan saanut lapsi joutuu kiusaamisen kohteeksi.

– Mielestäni poliitikkojen on vastuutonta puhua nyt siitä, että lapset saavat harrastaa. Nyt pitäisi puhua siitä, että koulu on jokaisen lapsen perusoikeus. Turvallisen koulun ympäristö on nyt uhattuna Vantaalla monessa paikassa. Jos harrastukset olisivat tauolla muutaman viikon, tästä päästäisiin yli. Lapset eivät selviä, jos koulut laitetaan kiinni.

Karanteenilla voi olla iso vaikutus lapsiperheen arkeen

Lapsen karanteeni hankaloittaa monen perheen arkea.

– Kaikkein pahin tilanne on se, että lapsi on juuri ollut kaksi viikkoa karanteenissa. Sen jälkeen hän on kolme päivää koulussa ja sitten tulee uusi altistuminen. Koko perheen elämä menee sekaisin, jos lapsi on kaksi viikkoa karanteenissa, vantaalaisisä tuumii.

Karanteenin aikana on luonnollisesti huolehdittava lapsen etäopiskelusta ja ruokailusta. Ikävä lisä tilanteessa on se, että kotiin määrätty lapsi voi kokea myös yksinäisyyttä.

– Ei lapsi kestä kahta viikkoa sillä tavalla, että hänen pitää olla sisällä ja kaverit saavat olla ulkona. Tilanteesta tulee todella haastava.

– Joka päivä kun lapsi lähtee kouluun, saa jännittää, tuleeko wilma-viesti karanteenista. Tilanne on sellainen, ettei perhe voi suunnitella pidemmän päälle mitään. Lukuisat vanhemmat ovat puhuneet, että tilanne on todella pelottava.

Karanteeniin määrätyn lapsen perheessä voi odottaa monenlaisia uudelleenjärjestelyjä.

– Jos perheessä esimerkiksi toinen vanhemmista kuuluu riskiryhmään, hänetkin täytyy silloin eristää – perheissä on jopa menty hotelliin asumaan. Vanhemmat ovat olleet hirveän pettyneitä siihen, miten tähän karanteeniasiaan suhtaudutaan. Samalla on sivuutettu se, millaisia ongelmia se perheille aiheuttaa, isä sanoo.

Harrastustoiminnan ja tartuntojen välistä yhteyttä ei voida vahvistaa

Vantaan tartuntataudeista vastaavan lääkärin Kirsi Valtosen mukaan tartuntojen ja harrastustoiminnan välistä yhteyttä ei voida vahvistaa.

– Tartunnat eivät ole lisääntyneet harrastustoiminnan avaamisen jälkeen, eikä meillä ole tiedossa tartuntoja harrastustoiminnasta. Sellaista johtopäätöstä ei voida vetää. Enemmän tässä vaikuttaa se, kun tartuntoja on, niitä tietysti osuu myös kouluihin, Valtonen sanoo.

Karanteenipäätös tulee herkemmin, jos muunnosta epäillään

Koronaviruksen varianttiepäilyt johtavat laajempiin karanteeneihin ja päätös karanteeniin asettamisesta tehdään herkemmin. Esimerkiksi Vantaan Viertolan koululla Jokiniemen toimipisteessä on eilen asetettu karanteeniin yhteensä 41 henkilöä muuntovirusepäilyn vuoksi.

– Varianttiepäilyn kohdalla esimerkiksi maskia ei katsota suojaavaksi tekijäksi, vaan karanteeniin laitetaan herkemmin. Tavallisen (korona)viruksen kohdalla istumajärjestys kartoitetaan ja tartunnan saaneen lähellä olleet laitetaan karanteeniin, jos heillä ei ole ollut maskia.

– Tämä uusi variantti selittää sitä, miksi meillä on nyt niin paljon oppilaita karanteenissa.

Valtosen mukaan vahvistettuja varianttiepäilyjä ei kouluissa vielä ole, mutta joitakin epäiltyjä tapauksia löytyy muutamasta koulusta. Epäilyn vahvistamiseksi tarvittava näytteen lisätutkinta vie aikaa noin kaksi viikkoa.

– Sitäkään tietoa ei vielä ole, kuinka herkästi tämä uusi variantti tarttuu kouluympäristössä. Näissä muutamissa kouluissa, missä epäilyjä on ollut, isompaa leviämistä ei ole tapahtunut.