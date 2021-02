Koronarajoitusten haitat lapsille ja nuorille huolestuttavat tutkijoita: "Lapset maksavat kovan hinnan rajoituksista"

"Päätös on tarpeellinen"

– Mielestäni päätös on hyvä ja tarpeellinen, sillä epämääräisen pituiset ja liian kategoriset kiellot voivat aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Lapselle ja nuorelle sekä kouluyhteisö että monenlaiset harrastukset ovat kehityksen kannalta tärkeitä.

Kosolan mukaan pelkona on, että lapsiin ja nuoriin kohdistuvat pitkittyneet koronarajoitukset lisäävät muun muassa mielenterveysongelmia ja lihavuutta sekä vähentävät liikkumista.

– Esimerkiksi varusmiespalvelukseen astuvien kunto on tasaisesti heikentynyt ja ruumiinpaino lisääntynyt viime vuosikymmenien aikana. On vaarana, että lasten jääminen pois harrastuksista tai etäopetukseen siirtyminen lisävät liikkumattomuutta ja huonoa kuntoa entisestään.

Liikkuminen on vähentynyt

Yksittäisiä tutkimustuloksia koronatoimien vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin on kuitenkin jo saatu.

Korona-aika lisäsi yksinäisyyttä

Nuorisotutkimusseuran kyselyn mukaan yksinäisyys lisääntyi viime vuonna etenkin toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Toisen asteen opiskelijoista yksinäisyyttä oli kokenut koronaepidemian aikana yli 20 prosenttia, mikä on kaksinkertainen osuus aiempien vuosien kouluterveyskyselyiden lukuihin verrattuna.

Myös kasvatustieteen professori Katariina Salmela-Aro toivoo harrastusten jatkuvan, sillä harrastuksilla ja sosiaalisilla suhteilla on hänen mukaansa suuri merkitys lasten ja nuorten identiteetille.

– Yhteenkuuluvaisuuden tunne on keskeinen psykologinen tarve. Jos se jää toteutumatta, on hinta kova. Esimerkiksi etäopetuksessa olevien toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa uupuneiden määrä on moninkertaistunut ja innostus laskenut.