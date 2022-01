Lapsiasiavaltuutettu kritisoi voimakkaasti karanteenikäytäntöjen muutosta – näin eriarvoiseen asemaan se voi perheet asettaa

– Meihin on oltu paljon yhteydessä siitä, että perheet kokevat tämän tilanteen hyvin hankalaksi, että heillä on kotona sairas lapsi, joka ei välttämättä ole voimakasoireinen ja voi olla, että kotitestissä on havaittu positiivinen korona. He eivät pääse viralliseen testiin, jolloin vanhemmille ei myöskään muodostu oikeutta jäädä kotiin lapsen kanssa, ja lapselle ei välttämättä järjestetä etäopetusta.