Seuraa suorana kello 9.15: Krista Kiuru ja Jan Vapaavuori kohtaavat toisensa koronatoimista ja sote-uudistuksesta

Hallituksesta on arvosteltu pääkaupunkiseudun reagointinopeutta koronatilanteessa, kun taas Vapaavuori on ilmaissut keskusteluyhteyden olevan ongelma.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti viime keskiviikkona avaavansa lasten ja nuorten harrastustoimintaa rajoitetusti vastoin hallituksen suositusta. Vapaavuori on tosin kertonut olevansa eri mieltä siitä, että asiassa toimittaisiin vastoin hallituksen ja myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen linjaa.

Koronan lisäksi tentin toisena pääteemana on sote-uudistus. Vapaavuori on tunnettu nykyisen sote-mallin voimakkaana kriitikkona, kun taas Kiuru on hallituksessa kyseisestä uudistuksesta vastaava ministeri.