Koronakaranteeniin määrätyn pojan isoveli passitettiin kouluun – HUS vastaa: "Tässä on toimittu vähän sähläten"

– Olemme ohjeistaneet siten, että jos joku on laitettu karanteeniin tartuntaepäilyn vuoksi, muut perheenjäsenet saavat jatkaa normaalia elämää. Näin on siksi, että oireeton tartunnan saanut aika epätodennäköisesti tartuttaa virusta eteenpäin. Altistuneen pitäisi siis sairastua ensin ja vasta sen jälkeen tartunta voi siirtyä eteenpäin, Järvinen jatkaa.

"Tässä tapauksessa on toimittu sähläten"

Lauttasaarelaispojan tapauksessa päädyttiin soutamaan ja huopaamaan.

Pojan äidille sanottiin ensin, että isoveli voidaan lähettää kouluun. Myöhemmin hänelle soitettiin ja kerrottiin, ettei poika voikaan "missään nimessä" mennä kouluun.



– Tässä tapauksessa on todettu siinä mielessä vähän sähläten, että vasta jälkikäteen on varmisteltu, pitävätkö tiedot (perheenjäsenen karanteeniin osallistumisen ehdot) paikkansa. Jos pikkuveli on sairastunut, niin sitten on järkevää, etteivät muutkaan perheenjäsenet mene (kouluun ja töihin), Järvinen toteaa.