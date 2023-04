Tiedätkö, mitä lapsi selaa somessa? Älä tuijota vain ruutuaikaa – "Olemme monesti tietynlaisessa pimennossa"

Katso yllä olevalta videolta, mistä tietää, että oman lapsen somen käyttö on jotenkin haitallista. Koko Huomenta Suomen keskustelun voit katsoa artikkelin lopusta löytyvältä videolta.

Käytännön ongelmana ajankäyttö

– Uskaltaisin sanoa, että kaikissa suomalaisissa perheissä, joissa on lapsia ja joissa on henkilökohtaisia digilaitteita, väännetään ajankäytöstä, Tuuri toteaa.

Keskustelua saattaa herättää ajankäytön lisäksi sopivat ikärajat ja sovellukset sekä se, mihin kaikkeen muilla ikätovereille on jo lupa.

Paula Aallon mukaan ajankäyttö on se, mikä näkyy vanhemmille, mutta sisällöistä ei välttämättä tiedetä.

– Mitä lapsi tai nuori tekee sillä laitteella? Sille me olemme monesti tietynlaisessa pimennossa, Aalto toteaa.

Mihin tarpeeseen digilaite hankitaan?

– Ylipäätään miettiä sitä, tarvitsevatko lapsemme laitteita ja jos he tarvitsevat, niin missä vaiheessa ja mitä laitteet meille itseasiassa tuovat? Tuuri kehottaa pohtimaan.

– Me helposti sorrumme täällä siihen, että jos lapsi on innokas käyttämään laitteita, ajattelemme että hän on suoraan taitava siinä, Aalto toteaa.