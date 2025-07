Australia aikoo kieltää Youtuben käytön alle 16-vuotiailta

Australia aikoo kieltää alle 16-vuotiailta pääsyn videopalvelu Youtubeen.

Asiasta kertoo viestintäministeri Anika Wells. Ministerin mukaan hallinto haluaa suojella lapsia haitallisilta algoritmeilta.

– Haluamme lasten tietävän keitä he ovat ennen kuin alustat olettavat keitä he ovat, Wells sanoi lausunnossaan.

– Sosiaaliselle medialle on paikkansa, mutta lapsiin kohdistuville saalistusalgoritmeille ei ole sijaa, hän lisäsi.

Australia ilmoitti viime vuonna laativansa lakeja, joiden tarkoituksena on estää alle 16-vuotiailta pääsy sosiaalisen median alustoille, kuten Facebookiin, Tiktokiin ja Instagramiin.

Hallinto oli aiemmin antanut ymmärtää, että Youtube jätettäisiin kieltojen ulkopuolelle, koska palvelua käytetään laajasti opetuksessa.

Youtuben edustaja kuvaili Wellsin ilmoitusta ristiriitaiseksi täyskäännökseksi.

– Kantamme on edelleen selvä: Youtube on videoidenjakoalusta, jolla on kirjasto ilmaista, korkealaatuista sisältöä, jota katsotaan yhä enemmän televisioruuduilta, Youtube sanoi lausunnossaan.

– Kyse ei ole sosiaalisesta mediasta.