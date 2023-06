"Some ja grooming liittyvät vahvasti yhteen" – vihjeiden määrä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä yli kymmenkertaistui vuodessa

Grooming on määritelty manipulatiiviseksi prosessiksi, jossa aikuinen valmistelee lapsen tai nuoren seksuaalista hyväksikäyttöä luomalla häneen ensin luottamussuhteen esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

– Meille poliisissa se näyttäytyy eräänlaisena valmistelurikoksena, lapsen houkuttelemisena seksuaalisiin tarkoituksiin. Usein teko on edennyt niin pitkälle, että on jo aloitettu seksuaalissävytteinen keskustelu, rikosylikonstaapeli Milja Vuorio Lounais-Suomen poliisista kertoo.

Pelastakaa Lapset ry on pitänyt yli 20 vuotta matalan kynnyksen vihjepalvelua osoitteessa nettivihje.fi. Sivustolle kuka tahansa voi ilmoittaa, jos kohtaa netissä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia tai siihen liittyvää toimintaa, kuten groomingia.

– Vuonna 2022 nettivihje-sivustolle tuli lähes 35 000 vihjettä. Määrä on yli kymmenkertainen verrattuna vuoteen 2021, kehittämispäällikkö Tanja Simola Pelastakaa lapset ry:stä kertoo.

Some liittyy vahvasti groomingiin

Seksologi Lotta Pihlava on työskennellyt yli 10 vuotta lasten ja nuorten parissa ja kohdannut urallaan lukuisia lapsia, jotka ovat joutuneet groomingin kohteeksi.

Vastuu on aina vain tekijällä

Lapset ja nuoret eivät välttämättä tunnista joutuneensa groomingin uhriksi, koska heidän voi olla vaikea erottaa tai tietää, millainen aikuisen käytös on väärin.

– Jokaisen aikuisen vastuulla on varmistaa lapsen oikeus suojeluun ja yksityisyyteen. Lisäksi pitää muistaa, että vastuu teosta on aina aikuisella. Vaikka lapsi lähettäisi kuvan tai vastaisi aikuisen viesteihin, vastuu on aina tekijällä, Simola muistuttaa.